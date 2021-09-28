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İzmir'de korkunç son! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.