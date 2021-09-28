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İzmir'de korkunç son! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşen işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de korkunç son! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
AA

28.09.2021, 17:41

Camikebir mahallesinde yapımı süren inşaatta çalışan Ferhat Temel (41), henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattan düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırılan Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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