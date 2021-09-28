İzmir’de korkunç son! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Camikebir mahallesinde yapımı süren inşaatta çalışan Ferhat Temel (41), henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattan düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırılan Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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