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Haberler İzmir Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev

Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev

Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karşıyaka’da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
İHA

28.09.2021, 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021, 12:02

Son dakika... Karşıyaka Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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