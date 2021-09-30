Ehliyetsiz sürücünün ezdiği çocuğu kusurlu buldular!

İzmir Karşıyaka'da kaldırımda oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a otomobiliyle çarpan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş (39), olaydan 40 gün sonra serbest kaldı. Bilirkişi raporunda minik Emirhan'a '2 yaşındaki çocuğun kapı önünde olmaması gerekirdi' denilerek yüzde 20 kusur verilmesi şaşkınlık yarattı. 5 aydır evlatları için gözyaşı döken Mustafa ile Saadet Çoğalan'ın 'Bu kaza değil, resmen cinayet' sözleri yürek yaktı. Avukat Özcan Çiçek, 2 yaşındaki çocuğa kusur atfedilmesini talihsiz olarak nitelendirerek, "Ehliyeti ve direksiyon hakimiyeti bulunmadığı açık olan şüphelinin aracıyla kaldırıma çıkıp, minik Emirhan'ın ölümüne sebebiyet verdiği ortada" dedi.



Ehliyetsiz Arzu Döş, kardeşi İbrahim E'nin aracıyla pratik yapıyordu...



KALDIRIMDA ALTINA ALDI

Olay 27 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi, 6708/1 Sokak numara 2 önünde akşam 19.07'de yaşandı. Anne Saadet Çoğalan, 6 yaşındaki Miraç ile 2 yaşındaki Emirhan'ı arkadaşlarıyla oynamaları için evlerinin önüne çıkarttı. Emirhan ile arkadaşı kaldırımda oynarken, yanlarında duran anne Çoğalan, iddiaya göre Miraç'ın elinin kesilmesi üzerine karşı kaldırıma geçti. Bu sırada 3 çocuk annesi Arzu Döş idaresindeki 35 ALP 548 plakalı otomobil sokağa dönüş yapmak isterken hızla kaldırıma çıkarak önce 2 yaşındaki Emirhan'a, ardından park halindeki servis aracına çarptı. Ağır yaralanan Emirhan hastanede kurtarılamazken, Arzu Döş'ün ehliyetinin olmadığı, yanındaki kardeşi İbrahim E'nin aracıyla pratik yaptığı ortaya çıktı. Olaydan sonra tutuklanan Döş, 40 gün sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.





'BU KAZA DEĞİL, RESMEN CİNAYET'

BABA Mustafa ile anne Saadet Çoğalan, 'Her ne kadar çocuk 2 yaşında olsa da kapının önünde olmaması gerekirdi' ifadeleri kullanılarak çocuklarına yüzde 20 kusur verilen bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Baba Mustafa Çoğalan (35), "Bizim tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Oğlumuz kara toprağın altında yatarken, canını alan kişinin elini kolunu sallayarak dolaşması içimizi parçalıyor. Ehliyetsiz olarak bir kişi direksiyona geçiyor ve kaldırımdaki masum çocuğumun canını alıyorsa bu kaza değil, resmen cinayettir" dedi. Gözyaşı döken anne Saadet Çoğalan da aynı zamanda komşuları olan sürücüye gereken en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.

METİN BURMALI