Buca’da 130 milyonluk vurgun! Rüşvete miras kılıfı

İzmir'de temizlik firması sahibi işadamı Erkan Önen'in (38) Buca Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı ile ilgili polise verdiği ikinci ifadede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Önen, Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'ün rüşvet paraları ile 130 milyon liralık servet yaptığını, daha sonra bu paralarla gayrimenkul alıp, babasının üzerine geçirdiğini, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek, gayrimenkulleri kendi üzerine aldığını anlattı. Önen, "Güzelbahçe'de restoran, Bayraklı'da 2 lüks daire, 8 milyon değerinde bir dükkan, Çeşme Çiftlikköy'de daire, Güzelbahçe'de bir villa, lüks araçlar aldı. Samimi olduğumuz dönemde bana tüm bu servetini babasının üzerine yaptığını, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek kendi üzerine geçirdiğini söylemişti" dedi.

İzmir'de temizlik firması sahibi işadamı Erkan Önen (38), Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve 2014-2019 yılları arasında Belediye başkan yardımcılığı yapan Hakan Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle geçen yıl şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, işadamı Önen ikinci kez Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Daha önceki ifadesinde Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluğu anlatan Önen, şimdi de eski başkan yardımcısı Hakan Gündüz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

130 MİLYONLUK RÜŞVETLE GAYRİMENKUL ALDI

İşadamı Önen, Hakan Gündüz'ün 130 milyon liralık rüşvet parasıyla gayrimenkuller alıp, babasının üzerine yaptığını ve 2018 yılında babasının ölümünün ardından, miras kalmış gibi gösterip, ev ve arazileri kendi üzerine aldığını öne sürdü. Önen "Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ile samimi olduğum zamanlarda rüşvet paraları ile biriktirdiği 130 milyon lira ile Güzelbahçe'de restoran, Bayraklı'da 2 lüks daire, 8 milyon değerinde bir dükkan, Çeşme Çiftlikköy'de daire, Güzelbahçe'de bir villa, lüks araçlar aldığını söyledi. Tüm bu servetini babasının üzerine yaptığını, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek kendi üzerine geçirdiğini anlattı" dedi.

BENDEN 1 MİLYON LİRA ALDI

Erkan Önen, Buca Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında görev yapan ve rüşvet çarkının içinde bulunan Hakan Gündüz ile 2020 yılının ocak ayında Çeşme'de görüşme yaptığını anlatarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çıkacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alım ihalesini benim almama yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun için benden 2 milyon lira istedi. Ben bu meblağı veremeyeceğimi, 1 milyon lira verebileceğimi söyledi. Bu parayı kabul etti. Ben de karlı bir iş olacağını düşünerek 2 baldızım ve kayınvalidemin altınlarını 350 bin lira karşılığında bozdurdum. İşi birlikte yapmayı düşündüğüm Mustafa Bakırcı'dan 225 bin lira aldım. Topladığım parayı Çeşme'de Hakan Gündüz'e teslim ettim. Buluşmaya lüks bir araçla gelmişti. Fakat Hakan Gündüz bir süre sonra benim telefonlarıma çıkmaz oldu. Parayı geri istedim vermedi" dedi.