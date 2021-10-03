Bornova’da çatlak oluşan bina boşaltıldı

İZMİR Bornova'da, 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir dairede tavan ve zeminde çatlama meydana geldi. Apartmanda yaşayan 20 kişi tahliye edildi. Polis bina çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayın gerçekleştiği dairede yaşayan üniversite öğrencisi büyük bir panikle kendini dışarı attı. Binada bulunan diğer kişiler de apartmanı terk etti. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sokağın giriş ve çıkışı kapatılırken, binaya kimse alınmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı belirtildi.