“Menemen’i CHP batırdı biz kurtarmaya çalışıyoruz”

MENEMEN Belediyesi Ekim Ayı Meclisi'ne Seyrek'teki arazi satışları talebi damga vurdu. Millet İttifakı 1 milyon 600 bin metrekare arazinin satışına, kat karşılığı verilişine yönelik yetkinin mecliste olduğunu, başkanvekili ve encümene yetki verilmesinin kanunlara aykırı olduğunu savundu.



YOK PAHASINA SATILACAK

Başkanvekili Aydın Pehlivan ise belediyenin borç içinde olduğunu, tartışmaya konu olan arazinin 800 bin metrekaresinin icra yoluyla yok pahasına satılacağına dikkat çekerek, "248 tane icra dosyamız var, toplam borç 93 milyon TL. Bunlar geçmişten gelen borçlar, şu an kıymet takdiri yapılma noktasına gelmiş. Bizim bu konuda 800 bin metrekare alanımız icrayla satılacak hale geldi. Faktöring firmalarına çekler verilmiş, hukuk bürolarında gayrimenkullere yürüyorlar, sıraya girmişler. Gayrimenkullerimizi kurtarmalı, yok pahasına satılmasını engellemeliyiz" dedi.



'600 MİLYON BORÇ KİMİN?'

Önerge 16 oyla kabul edilirken, AK Partili Mecyis üyesi Hanifi Can'ın sözleri ile mecliste bomba etkisi yarattı. Belediyenin durumunun ortada olduğunu belirten AK Partili Can, "Halk size oy verdi, ne yaptınız? Belediyeyi 600 milyon borç batağına ben mi getirdim? Size millet yetki verdi, siz milletin verdiği yetkiye layık olamadınız, kötüye kullandınız. Sonuç ortada, belediye başkanınız içeriye gitti, tabloyu tüm Menemenli vatandaşlar izledi. Gemiyi batırdınız bizde gemiyi kurtarmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.