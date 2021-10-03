İzmir’de şoke eden olay! ’Öldü’ denilen kadın....

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu. Tartışma sırasında S.Z.'nin eşi K.Z., evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda Demet Kaçan, Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giderken kalbi duran ve öldüğü öne sürülen Kaçan'ın, hastanede doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaçan'ın cihaza bağlandığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti ile birlikte gözaltına alınan K.Z. ve kardeşi İ.Z, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. İki ailenin arasında husumet olduğu, zaman zaman taraflar arasında tartışmalar ve kavgalar yaşandığı öğrenildi.