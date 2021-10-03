TOKİ yapıyor İzmir bakıyor! İstanbul AKM 992 günde bitti, Opera Binası 1104. günde daha yarısı bile bitmedi

Yeni Asır'ın ihale süreci ve sonrasında yapılan hatalarla İzmirlinin 102 milyon lirasının buharlaştığını ortaya çıkardığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki opera binası inşaatı yerinde sayarken, İstanbul'da 29 Ekim'de büyük bir açılış var. İzmir'de 25 Eylül 2018'de başlanan opera binası inşaatı başlangıç aşamalarındayken, TOKİ'nin İstanbul Taksim'de 10 Şubat 2019'da inşaatına başladığı AKM binası tamamlandı ve açılışı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.





102 MİLYON LİRA BUHARLAŞTI

İzmir'in opera binası projesinin geçmişi 2006-2007 yıllarına kadar dayanıyor. İlk o tarihlerde gündeme gelen proje için 2017'de Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapıldı. Ancak ihalede ilginç bir şart istendi. O da ihaleyi kazanacak firmanın daha önceden opera sahnesi inşa etmesi gerekiyordu. Türkiye'de bu yeterliliği sağlayan firma yoktu. Ankara Çankayalı Çağdan Mühendislik, bu nedenle Avusturyalı bir şirketle beraber ihaleye girdi ve bu şartı sağlayan tek konsorsiyum oldukları için 102 milyon lira fazla teklif vermesine rağmen kazandı. Ancak ihaleden kısa süre sonra ihale şartının yerine getirilmesini sağlayan Avusturyalı firma çekip gitti, iş tek başına bu yeterliliği sağlayamayan Çağdan Mühendislik'e kaldı. Olan İzmirlinin 102 milyon lirasına oldu.





ANCAK YARISINA GELİNEBİLDİ

İstanbul AKM Binası'nın inşaatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki opera binasından yaklaşık 5 ay sonra başlamasına rağmen 29 Ekim'de açılışı yapılacak. İzmir'deki opera binasının inşaatı ise yarısına bile gelmedi. İnşaatın 1464 gün olarak belirlenen bitirme süresinin büyük bir bölümünün geçilmesine rağmen inşaatın hala yarısının bitmesi ise akıllara "Bu inşaat yetişebilecek mi?" sorularını getirdi.





'SAHNEYİ KİM YAPACAK BİLMİYORUZ

İZMİR'DE yapılan opera binası hakkında Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Mayıs ayında yüzde 40'ının bittiği söylenen inşaatın halinin ne durumda olduğunun tüm İzmirliler tarafından görüldüğünü belirtti. Çalışkan, "Ayrıca bu binanın sahnesini kimin yapacağına dair bir fikrimiz de yok. Çünkü sahneyi yapacak olan firma daha önce çekilmişti. Bu akıllarda büyük bir soru işareti. Ayrıca inşaat girdi maliyetlerinin de arttığı şu dönemde buranın maliyetinin ne kadar olacağını gerçekten merak ediyoruz. Her konuıda iyi olduğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, bu inşaata gidip incelemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR