Cami mücadelesi CHP’ye takıldı

İZMİR'İN Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların 16 yıllık cami özlemi ve mücadelesi CHP'ye takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ön izinle tahsis ettiği 10 bin metrekarelik alanın bir bölümüne yapılmak istenen cami için gerçekleştirilecek imar planı değişikliği CHP yönetimindeki Çiğli Belediyesi'nde tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Ancak talep, ilçe belediyesinden geldiği Büyükşehir Belediyesi'nin imar komisyonunda CHP'lilerin vetosuna takıldı.

22 BİN KİŞİYİ İSYAN ETTİRDİ

Önce değişikliğe olumlu bakan ancak sonra birden fikir değiştiren Komisyon Başkanı İrfan Önal ile CHP'li üyeler Murat Aydın, Ali Bor, İbrahim Ulaş Polat ve İrfan Dal'ın "hayır" oyu ile gerekli imar plan değişikliği komisyon tarafından oy çokluğuyla reddedildi. CHP'li üyelerin buna gerekçe olarak üst ölçekli planlarda buranın ağaçlandırılacak alan, uçuş alanı ve tapuda Orman Bakanlığı'na ait gözüktüğü gerekçesini öne sürdükleri belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı burada cami yapılmasına izin vermişken ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar da "uygundur" demişken CHP'nin gösterdiği bu tavır bölgede tek bir camileri olmayan ve burada kurulması için umutlanan 22 bin kişiyi bulan mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

'BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUZ'

Yakakent Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanvekili ve genel sekreteri Bahattin Kılıç, "Burada kimseye bir rant sağlanmayacak ancak bunları bir türlü anlatamıyoruz. Cami denince ellerinden gelen bütün zorlukları yapıyorlar. Tunç Başkan'ı aradık ama bir sonuç alamadık. Mağdur olduk" dedi. CHP'nin tavır değiştirmemesi halinde değişiklik talebi, oylanacağı önümüzdeki Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında tamamen reddedilmiş olacak.

'ZATEN YEŞİL ALAN OLACAK'

10 bin metrekelik alanın sadece 3 bin metrekarelik bölümünün cami ve otopark olarak kullanılacağını ifade eden Bahattin Kılıç, şunları söyledi: "Diğer 7 bin metrekarelik alanı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın nezninde ağaçlandırılacak ve vatandaşların ortak kullanımında olacak. Bu böyleyken bunlar hala bize 'yeşil alan' diye ellerinden geldiği kadar zorluk çıkarıyorlar. Zaten biz orayı yeşil alan yapacağız."



"TÜM CHP'LİLERİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İMAR ve Bayındırlık Komisyonu'nun AK Partili 3 üyesinden biri olan Meclis Üyesi Hüseyin Boztepe, CHP'lilerin ret gerekçesi olarak öne sürdüğü bahanelerin elle tutulur bir yanı olmadığını belirterek, tüm CHP'lileri meclis toplantısında yapılacak oylamada "olumlu oy" kullanmaya davet etti. Boztepe, "Komisyon kararı nihai bir karar değildir. CHP içindeki duyarlı meclis üyeleri olduğunu biliyorum. Bu duyarlılıklarının meclise yansıyacağını inancım çok yüksek. Başkan Tunç Soyer ve tüm CHP'lileri hassasiyet göstermeye çağırıyorum" dedi.



HAYIRSEVER DESTEĞİYLE YAPILACAK

CAMİYİ dernek olarak yaptıracaklarını ifade eden Bahattin Kılıç, "Bu konuda bir hayırseverimiz bize destek verecek. Hayırseverimiz 'Siz bu işlemleri yapın biz elimizden geldiğini yapacağız' dedi. Bu iş Çiğli İlçe Müftülüğümüz yani Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde. Bir protokol yapılacak. Ancak Büyükşehir'de alınan bu kararla şu an bu süreç tıkandı" diye konuştu.







KÜTÜPHANE VE KREŞİ DE OLACAK

GELİNEN noktadan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Bahattin Kılıç, "Eğer gerekiyorsa burada bir basın açıklaması yapacağız. Burada 22 bin nüfusun bir tane camisi yok. Hem burada sadece cami olmayacak. Alt tarafında konferans salonu, taziye yeri, öğrenciler için Kuran kursları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphanesi ve ayrıca kreşi dahi olacak" dedi.

ERHAN GÜLENÇ