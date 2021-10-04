Kayıp ceset için kazı yapılacak

İzmir'de evindeki çekyatın içinde cansız bedeni bulunan Gülümser Bulut'un (66) ölümüyle ilgili yargılanan yeğeni Yunus Kahraman'ın (39) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Bölge İstinaf Mahkemesi cezayı onadı. Öte yandan sanığın kredi tartını kullanmaktan 4 yıl hapis ve 300 gün adli para cezasına çarptırıldığı, yıllardır kayıp olan Özlem Akusta için de kazı yapılmasına karar verildi. Buna göre belirlenen noktalarda, bankacı Akusta'nın cesedi uzman köpekler tarafından aranacak.

ÖNCE KIZI TUTUKLANMIŞTI

Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kızı Hatice Ayhan ile yaşayan Gülümser Bulut, 20 Ağustos 2018 tarihinde kaybolmuştu. Hatice Ayhan, saatler sonra açtığı çekyatta annesinin battaniyeye sarılı cesedini bulmuştu. Gözaltına alınan Ayhan tutuklanırken, görgü tanıklarının evden çıkarken gördüğü Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

BİR CİNAYET DAHA...

İzmir'de 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve olaydan 5 yıl önce cezaevinden salıverilen Yunus Kahraman tutuksuz yargılanırken, teyzesinin kızı Hatice Ayhan da bir süre sonra tahliye edilmişti. Bu sırada Yunus Kahraman, Özlem Akusta'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Yapılan araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin Kahraman olduğu belirlenmiş, ikilinin Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştuktan sonra Karaburun'a gittikleri ortaya çıkmıştı. Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM kameralarından parayı çeken kişinin Kahraman'la aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit etmişti. Bu gelişmenin ardından iki dosya birleştirilmişti.



KARABURUN ÖNE ÇIKIYOR

İZMİR 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada mahkeme heyeti, Yunus Kahraman'ı Gülümser Bulut'u öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırmış, Ayrıca Özlem Akusta'nın kredi kartını kullandığı için 4 yıl hapis ve 300 gün adli para cezası vermiş, tutuksuz sanık Hatice Ayhan ise beraat etmişti. Aylar sonra Bölge İstinaf Mahkemesi de kararı onadı ve Yunus Kahraman müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan kayıp olan halen izine rastlanmayan Özlem Akusta'nın cesedinin gömülü olma ihtimaline karşı Karaburun, Mordoğan ve Gülbahçe bölgelerinde tespit edilen bazı yerlerde aramalar yapılacağı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL