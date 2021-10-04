MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Zeytinliova Mahallesi'nde İ.T.'nin kullandığı 45 F 8480 plakalı traktörle ile Suriye uyruklu A.C.'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet, Bayhan Sokak'ta çarpıştı. KAZADA yaralanan 5 yaşındaki A.E.C. ile 8 yaşındaki S.İ. ve sürücü A.C. hastaneye kaldırılırken, 5 yaşındaki çocuğun kurtarılamadığı öğrenildi.
KENAN MOLLA
Motosiklet kazasında 5 yasındaki çocuk öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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