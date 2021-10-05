15 dilde Kur’an ile İslam’ı anlatıyor

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, ibadethaneyi ziyaret eden yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ederek, İslam'ı anlatıyor. Diyarbakır'da, bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, görev yaptığı İsa Bey Camisi'nde sadece namaz kıldırmak yerine turistlere İslamiyet'i anlatmaya karar verdi. Taşdemir, 6 yıl önce, Sultanahmet Camisi'nde turistler için birçok dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı bilgisine ulaşınca, cami derneği yetkilileriyle görüşüp Kur'an-ı Kerim ve broşürlerden istedi.



MAIL'LE CEVAPLIYOR

Gelen 20 bin Kur'an-ı Kerim ve broşürü ücretsiz dağıtmaya başlayan Taşdemir, turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerimleri hediye ettikten sonra kısa bilgiler de veriyor. Taşdemir, göreve başladığı ilk zamanlar yüzlerce turistin geldiğini ve bu turistlerin sadece caminin fotoğrafını çekip gittiklerini gözlemlediğini anlattı. Din adamı olarak görevinin sadece namaz kıldırmak ve camiyi açıp kapatmak olmadığını vurgulayan Taşdemir, camide Allah rızası için İslam'ı tebliği adına bir şeyler yapmaya karar verdiğini vurguladı. Turistlerin kitapları almaktan çekindiğini dile getiren Taşdemir, şeker, kolonya, incir ve su ikram ederek onlarla ilk başta gönül bağı kurmaya çalıştığını vurguladı. İkramının ardından stantlardaki kitapları ücretsiz alabileceklerini söyleyen Taşdemir, kendi iletişim bilgilerini de turistlere vererek İslamiyet ile ilgili turistlerin sormak istedikleri sorulara mail yoluyla cevap veriyor. İslam ile ilgili bilgilerin yer aldığı mektubu da misafirlere takdim ettiğini kaydeden Taşdemir, Alman bir kadının, Müslüman olduğuyla ilgili kendilerine dönüş yaptığını sözlerine ekledi.

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