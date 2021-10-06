  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bostanlı sahilini yine deniz marulu kapladı

Bostanlı sahilini yine deniz marulu kapladı

Bostanlı sahilini yine deniz marulu kapladı

6.10.2021

HALK arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı. Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bostanlı sahilini yine deniz marulu kapladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.