Bostanlı sahilini yine deniz marulu kapladı

HALK arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı. Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" dedi.

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