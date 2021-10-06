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Haberler İzmir İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika... İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve bir adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

06.10.2021, 15:01

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Ada üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmene ulaştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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