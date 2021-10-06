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Haberler İzmir Tel hırsızları jandarmaya yakalandı

Tel hırsızları jandarmaya yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinden telefon ve internet tellerini çalan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tel hırsızları jandarmaya yakalandı
İHA

06.10.2021, 17:29

Olay, bugün ilçeye bağlı Çamyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir okul bahçesinden telefon ve internet teli çalındığını fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiralık bir araçla hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişiyi çaldıkları tellerle yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde S.Ö, M.C.U, S.Ö. olduğu belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen S.Ö ve M.C.U. serbest kalırken, diğer şüpheli S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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