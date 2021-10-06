MHP 25'inci Dönem İzmir Milletvekili ve İş İnsanı Murat Koç, iklim krizine dikkat çekerek, yağışlar başlamadan önce dere yataklarının temizlenmesi çağrısında bulundu.

Özellikle derelerin kırsalda kalan yerlerine önem verilmesi gerektiğini aktaran Koç, "Geçtiğimiz yıl İzmir'de sel felaketi yaşandı. Geçen aylarda da Karadeniz'de birçok vatandaşın canı yandı. Küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. İzmirimizde dere yatakları moloz, tomruk ve çöple dolu. Yağışlar başladığında bu atıklar kent merkezlerine inecek. Kuvvetli bir yağmurda da sel basan işyerleri ve ev manzaraları kaçınılmaz olacak" dedi.

'YAĞMUR SUYU DEPOLANMALI'

Koç, "Kuraklığın artmasıyla yeşile hasret kaldığımız bugünlerde istikbalimizi koruyabilmek için yağmur sularını depolamalıyız. Ben İzmir-İstanbul arası seyahat ederken uçaktan bakarım. Dere yatakları olan yerlerde, derelerin tepeden ovaya ininceye kadar binlerce su toplanabilecek alanları görürüm. Yağmur suları şehre zarar vermeyecek şekilde buralarda toplanmalı, bu işin maliyeti de yüksek değil. Yağmur suları dağlarda depolanmalı. Mevcut akarsularımızın son depolama alanından sonra yatakları genişletilmeli, debisi düşürülmeli ve içi temizlenmeli. İndiği noktada yine kendi ovasındaki yatağında depolanması sağlanmalı. Bundan 3-5 yıl önce 2-3 metrede su bulabilen çiftçimiz artık 5-60 metrede su bulamaz hale geldi. Kışın depoladığımız bu suyu yazın tarımsal sulamada kullanmak üzere üreticimize tahsis etmeliyiz. Öte yandan bu su, yeraltı sularını da destekleyecek" açıklamasında bulundu.

'EKONOMİK DEĞERİ OLUR'

Koç, "Temizlenen derelerden çıkartılan atıklar yolların, köprülerin yapımında kullanılarak ekonomik değere dönüştürmelidir. Dereler böylelikle kendi temizlenme masrafını da çıkarmış olur. Yaşanan felaketler kader değil, tedbir alınırsa bu felaketlerin önüne geçilebilir. Tünelden önceki son çıkıştayız. İklim krizinden bahsediyoruz. Bu konuda atılması gereken en önemli adım, yağmur sularını berekete dönüştürmektir" dedi.