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Haberler İzmir Üniversite öğrencisinin ‘İZMİRİM KART’ çilesi

Üniversite öğrencisinin ‘İZMİRİM KART’ çilesi

Üniversite öğrencisinin ‘İZMİRİM KART’ çilesi

6.10.2021

İZMİR'E şehir dışından üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) 'İzmirim Kart'larını almak için ESHOT'un kart merkezlerine akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında mesafe olması gerekirken, uzun bir kuyruğa girmek zorunda kalan öğrenciler, ESHOT'un Konak Katlı Otopark altındaki kart başvuru merkezinde saatlerce sıra bekledi.Öğrenciler, "İzmirim Kart için mobil hizmet araçları olduğunu duyduk ancak hiçbir yerde rastlayamadığımız için mecburen Konak'a geldik. Burada da pandemiye rağmen inanılmaz bir kuyruk var. Mesafe yok" dedi.

■ METİN BURMALI

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