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Haberler İzmir İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün talimatlarını tutuklulara ilettiği öne sürülen şüphelilerin üye olduğu belirlenen derneklerin merkezlerinde aramalar yapıldı.

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
AA

07.10.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021, 15:07

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı derneklerde faaliyet yürüttüğü ve örgütten aldıkları talimatları cezaevlerinde görüştükleri tutuklu ve hükümlülere ilettiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Manisa ve Hatay'daki bazı dernek binalarının da aralarında olduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de öğrenildi.

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