Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi’nde bitmeyen plan muamması

İzmir Karşıyaka'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ada bazında yapılacak düzenlemelerde vatandaşı koruyan 2/3 uzlaşı plan notunun iptal edildiği ve vatandaşların büyük mağduriyet yaşayacağı iddiaları üzerinde önceki akşam mahalle sakinleri Mahalle Muhtarlığı önünde toplandı. Kalabalığı Mahalle Muhtarı Özay Dağhan ve Avukat Yasemin Kuzu bilgilendirdi.

MAĞDUR EDİLMESİN

Mahalle sakinlerinin belediyeye karşı açtığı dava sürecinde birçok kişinin vekalet verdiği Avukat Yasemin Kuzu, "İmar planları mutlaka halkın bilgisi dahilinde ve ihtiyaçları gözetilerek yapılmalı. Bu süreçte vatandaşlar belediyeden imar planlarının ne şekilde revize edildiğine dair bilgi alamıyor. Göstermelik anketlerle göz boyuyorlar. Burası Karşıyaka'nın tek parsellenmemiş yeri. Burada ikinci kez planlar iptal edildi. Ada bazında olduğu takdirde vatandaşların mutlaka haklarının korunması gerekir" dedi.

SÖZLER TUTULMADI

Muhtar Özay Dağhan ise, "Bize verilen sözler tutulmadı. Karşıyaka Belediyesi yine bildiğini okuyor. Mahallemizin ranta açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu mahalledeki herkes vergi ödüyor. Kimsenin evini elinden alamazlar. Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. 15 Ekim Cuma günü saat 15.00'te Karşıyaka Belediyesi önünde eylem yapacağız" diye konuştu.

Belediyenin garantör olması ve vatandaşların müteahhitlere karşı korunması için Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.02.2021 tarihli kararı ile parselasyondan önce en az 2/3 uzlaşı olması plan notu konulduğunu hatırlatan Dağhan, "Ancak planı yeniden görüşüyoruz bahanesiyle sessiz sedasız bu plan notu iptal edilmiştir. Vatandaşın hiçbir güvencesi kalmamıştır. Zengin bir müteahhitin hissedarlardan sadece biri ile anlaşarak diğer maliklere karşı izaleyi şüyu davası açmasının yolu açılmıştır. Bu dava sonunda maddi durumu zayıf kişilerin ellerine hisselerine düşen oranda para verilecek, dolayısıyla daire sahibi olamayacaklar ve oluşacak rant da müteahhitlere kalacak. Süslü sözlerle plan yaptık diyenler haktan hukuktan, insan hakkından, mülkiyet hakkından, sosyal demokratlıktan bahsetmesin. Sosyal demokratlık lafla değil eylemle olur" dedi.

TOLGA TEKİN