Başörtülü kıza saldıran çift hakim karşısında

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, 22 Temmuz'da tartıştığı genç kızın başörtüsünü çıkarıp darp ettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılanmasına başlandı. Yeliz E. Rabia Yılmaz'ın kendisine 'O...u' şeklinde küfredip tokat attığını ileri sürdü. Ramazan E. ise "Arbede sırasında ense kısmından tutup çektim" dedi. Rabia Yılmaz da "Geri geri gelirken bana çarptı. Ben sadece 'Abi görmüyor musun beni, çarpıyorsun. Geri zekalı mısın?' dedim. Karşıya geçtim. Yönlerimiz farklıydı ama dönüş yaptılar. Araç yanımda durdu, bayan şahıs bana 'Özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Çarpan sizsiniz. Siz özür dileyeceksiniz' dedim. Erkek şahıs 'Özür dilemezsen o....sun' diyerek hakaret etti" diyerek şikayetini yineledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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