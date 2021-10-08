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Haberler İzmir Cezaevindeki PKK ağına İzmir merkezli baskın

Cezaevindeki PKK ağına İzmir merkezli baskın

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cezaevindeki PKK ağına İzmir merkezli baskın

8.10.2021

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK adına silahlı ve silahsız faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerle görüşme yapan, talimatları aktaran ve bilgi akışı sağladıkları öne sürülen kişilerin üye olduğu 3 derneğe, dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Ege TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) ile şüphelilerin Manisa ve Hatay'daki adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
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