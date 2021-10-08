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İzmir Bayındır'da feci kaza: 3 yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir Bayındır’da feci kaza: 3 yaralı
İHA

08.10.2021, 19:12

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır ilçesi Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Zehra L. yönetimindeki 35 YAR 61 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdoğan Ö. yönetimindeki 35 AYT 25 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası her iki aracın şoförleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammer Can S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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