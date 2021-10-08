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Haberler İzmir Tire’de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Tire’de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Tire’de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

8.10.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde tefecilik ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 53 dolu senet, 11 bin 200 lira para, 5 senet koçanı, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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