Deprem uzmanından Ege ve Akdeniz için korkutan uyarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu.

TSUNAMİ DE YAŞANABİLİR

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI

Helen Yayı'nın geniş ölçekli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Tarihe baktığımızda büyüklükleri 8'e varan depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu depremler sonucunda birçok kez tsunami yaşanmış. Özellikle Antalya'nın bulunduğu bölgede geçmiş dönemlerde bu fay hattı nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kaybı meydana gelmiş" diye konuştu. Sadece Helen değil, Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen belli depremler olduğuna dikkat çeken Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.



7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

GEÇEN yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor. Bu bölgede 17 civarında diri fay var. Bu faylar da tetiklenebilir. Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.