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İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ve Kiraz ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangınlara 5 helikopter, 19 arazöz ve çok sayıda ekip katıldı.