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İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ve Kiraz ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangınlara 5 helikopter, 19 arazöz ve çok sayıda ekip katıldı.

İzmir’de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
AA

09.10.2021, 17:34

Menderes ilçesi Deliömerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, yer ekibi ve dozer yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alanda hasar oluştu.

Kiraz ilçesinde de Pınarbaşı Mahallesi Akçeşme mevkisinde çıkan ormanlık yangınına 3 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

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