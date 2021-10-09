Menderes ilçesi Deliömerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, yer ekibi ve dozer yönlendirildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alanda hasar oluştu.
Kiraz ilçesinde de Pınarbaşı Mahallesi Akçeşme mevkisinde çıkan ormanlık yangınına 3 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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