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Haberler İzmir Emirhan’ın davasında sanıklara 6 yıl hapis istemi

Emirhan’ın davasında sanıklara 6 yıl hapis istemi

Emirhan’ın davasında sanıklara 6 yıl hapis istemi

10.10.2021

İZMİR Karşıyaka'da geçtiğimiz Mayıs ayında kaldırımda oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39) otomobili ile çarpması sonucu hayatını kaybeden ve bilirkişi tarafından kusurlu bulunan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Emirhan'a çarpan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş ile aracını kaldırıma park eden servis şoförü İbrahim Dal (50) da şüpheli olarak yer aldı.

Arzu Döş'ün tehlike arz edecek tarzda dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp sola dönüş kuralına uymadan dönüş manevrası yaparak trafik kuralı ihlali yaptığı ifade edildi. İbrahim Dal'ın ise aracını yaya kaldırımına park ederek trafik kuralı ihlali yaptığına dikkat çekildi. Şüpheliler hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

■ METİN BURMALI

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