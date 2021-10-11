  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tacizciyi yakalatan düğün detayı

İzmir'de tacizciyi yakalatan düğün detayı

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Amed Gözgürmez'in (22) eşkalinin, tacize uğradığını belirterek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.

DHA

11.10.2021, 16:54

Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed Gözgürmez olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.



Bir kadını 26 Eylül'de taciz ettikten sonra kaçışı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen, polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Amed Gözgürmez'in, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed Gözgürmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tacizciyi yakalatan düğün detayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.