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Haberler İzmir Bebeğine doyamadı

Bebeğine doyamadı

Buca’da yaşayan 30 yaşındaki Mahsun Aslan, A.F. ve S.F. kardeşler tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Aslan’ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi

Bebeğine doyamadı

12.10.2021

İzmir'in Buca ilçesinde tartışma yaşadığı iki kardeş tarafından bıçaklanan Mahsun Aslan (30) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri A.F. ve S.F. isimli iki kardeşin yakalanması için çalışma başlatırken Aslan'ın 20 gün önce bebeğini kucağına aldığı öğrenildi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
Korkunç cinayet, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Buca Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Aslan vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Aslan, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR
Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak mak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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