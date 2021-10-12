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İzmir'de sahte alkol operasyonu! 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de sahte alkol operasyonu! 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi
DHA

12.10.2021, 09:44

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki ürettiği belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki iş yeri, depo ve araçlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kent genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışıyla sağlıksız koşullarda tütün mamulü üretimi, piyasaya sürülmesi konularında mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etmektedir" denildi.

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