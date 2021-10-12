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İzmir’de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca’nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İHA

12.10.2021, 17:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 18:12

İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen İlkay Ayeş tarafından bıçaklanan Sena Altan(24) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altan'ın cenazesi bugün doğup büyüdüğü Çatalca'nın Kabakça köyündeki baba evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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