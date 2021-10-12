İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen İlkay Ayeş tarafından bıçaklanan Sena Altan(24) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Altan'ın cenazesi bugün doğup büyüdüğü Çatalca'nın Kabakça köyündeki baba evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
İzmir’de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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