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Haberler İzmir Turcovac'ın İzmir gönüllüsü sağlık çalışanı

Turcovac'ın İzmir gönüllüsü sağlık çalışanı

Turcovac’ın İzmir gönüllüsü sağlık çalışanı

12.10.2021

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında İzmir'de de gönüllü vatandaşlara uygulanıyor. İzmir'de ilk "TURKOVAC" aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı 47 yaşındaki Önder Özer'e yapıldı. TURKOVAC aşısı olan sağlık çalışanı Özer de yerli aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini, gönüllü olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.
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