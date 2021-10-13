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Haberler İzmir 31 kaçak yılan derisine operasyonla el konuldu

31 kaçak yılan derisine operasyonla el konuldu

31 kaçak yılan derisine operasyonla el konuldu

13.10.2021

İZMİR Bayraklı'daki bir işyerinde kaçak yollarla ülkeye sokulan piton ve su yılanına ait piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 31 adet yılan derisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da bulunan bir işyerinde nesli tükenmekte olan yılan derilerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin, belirlenen adresteki aramasında, piton ve su yılanına ait 200 bin liralık 31 yılan derisi ele geçti. Yılan derileri, Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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