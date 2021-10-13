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Haberler İzmir Delil Hıso yakalandı

Delil Hıso yakalandı

İZMİR Adliyesi'nin kahraman polis memuru Fetih Sekin ile adliye çalışanı Musa Çam'ı öldüren terör örgütü üyesi katillere silah ve patlayıcıları getiren, Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı. Teröristin saldırı için bomba ve silahları İzmir'e otomobille getirdiği saptandı.

Delil Hıso yakalandı

13.10.2021

İZMİR Adliyesi'ne 4.5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuştu.

KOD ADI DELİL AZZO
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı. O cani 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MARDİN'DEN GETİRMİŞ
ŞÜPHELİ Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

3 BOMBALI EYLEM VE BİR SİLAHLI SALDIRI
AYRICA şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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