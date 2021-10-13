İzmir’de konut satışları yüzde 8 arttı! Artışın en çok yaşandığı ilçe hangisi?

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.



İZMİR'DE 2 BİN 270 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında artarak 2 bin 270 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25,8 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu.





İZMİR'DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 6 BİN 536 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 oranında artarak 6 bin 536 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74,2 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu.



İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 986 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak bin 986 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 22,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 18,6'sını ilk satış, yüzde 81,4'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.





KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2021 Eylül ayında Buca'da 1 069 konut satılırken, Buca'yı 834 konut satışı ile Karşıyaka, 691 konut satışı ile Bornova, 688 konut satışı ile Menemen, 655 konut satışı ile Karabağlar, 650 konut satışı ile Torbalı, 604 konut satışı ile Çiğli, 523 konut satışı ile Konak ve 309 konut satışı ile Bayraklı takip etti.