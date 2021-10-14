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Haberler İzmir Böyle olur bisikletçi düğünü!

Böyle olur bisikletçi düğünü!

Çiğdem Kavasoğlu ile Erdem Can, nikah törenine çiçek ve balonlarla süsledikleri iki kişilik bisikletle gitti. Genç çifte bisikletçi arkadaşları eşlik etti.

Böyle olur bisikletçi düğünü!

14.10.2021

İZMİR Tire'de bisiklet tutkunları Çiğdem Kavasoğlu- Erdem Can çifti, kendilerine yakışan bir düğün konvoyu ile mutluluğa pedal bastılar.
OTOMOBİL yerine bisikletlerle tur atan genç çift ile davetliler, hava ve gürültü kirliliğine yol açmadan da düğün yapılabileceğini gösterdi.

NADİR UYSAL

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