Böyle olur bisikletçi düğünü!

İZMİR Tire'de bisiklet tutkunları Çiğdem Kavasoğlu- Erdem Can çifti, kendilerine yakışan bir düğün konvoyu ile mutluluğa pedal bastılar.
OTOMOBİL yerine bisikletlerle tur atan genç çift ile davetliler, hava ve gürültü kirliliğine yol açmadan da düğün yapılabileceğini gösterdi.
NADİR UYSAL
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