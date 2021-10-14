Buca katili Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

İzmir Buca'da 20 gün önce baba olarak kucağına evladını alan Mahsun Aslan'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan iki kardeşten Yakup Fidan, olaydan iki saat sonra yakalanırken, dier suç ortağı kardeşi Alişan Fidan ise yasadışı yoldan yurtdışına kaçmak üzereyken Çeşme'de gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi serbest bırakıldı.

BİR ANDA BIÇAK ÇEKTİ

Sokak ortasındaki korkunç cinayet, 11 Ekim saat 22.00'de Buca Çamlıkule mahallesi, 222/35 sokakta meydana geldi. Evli ve 20 gün önce baba olan Mahsun Aslan, aralarında husumet bulunan Alişan ve Yakup Fidan kardeşlerle yolda karşılaştı. İki kardeş ile Aslan arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Mahsun Aslan, yakınları tarafından ağır yaralı olarak götürüldüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kurtarılamadı. Henüz yeni baba olduğu öğrenilen Aslan'ın ölüm haberi üzerine eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. İstanbul Emniyeti ise harekete geçti.

MAHKEMEYE ÇIKTILAR

İzmir polisi, şüphelilerden Yakup Fidan'ı olaydan kısa süre sonra yakaladı. Şüphelilerden Alişan Fidan ise yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışırken, Çeşme ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi Yakup Fidan ise serbest bırakıldı.

FATİH ŞENDİL