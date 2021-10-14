Diyaliz merkezinde hastalar müzikle moral depoluyor

Ödemiş ilçesinde yaşayan müzik öğretmenleri Cem Aslan ve Ümit Kesici, diyaliz hastalarına moral vermek amacıyla harekete geçti. Aslan ve Kesici, Ödemiş Diyaliz Merkezi'ndeki hastalara tamamen moral olması amacıyla müzikle terapiye başladı.

65 diyaliz hastası, çalınan müzik eşliğinde keyifle vakit geçiriyor.

Ödemiş Ayşe Yanbastı Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ümit Kesici, amaçlarının diyaliz hastalarına moral vermek olduğunu belirterek, "Buradaki etkinliğimizin amacı tamamen hastalara moral, motivasyon vermek. Bir çok hastalığın müzikle yenilebileceğini düşünüyorum. Bir nebze olsun buradaki rutini değiştirmek ve hoş zaman geçirmelerini istedik. Bu etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyaliz hastalarından Abdullah Eriş ise müziğin kendilerini de memnun ettiğini söyledi.