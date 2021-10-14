“Grev olursa İzmir’de ulaşım sistemi çöker”

İZMİR'DE metro ve tramvaydaki TİS sürecinde, grev kararının asılması sonrasında da sonuç çıkmadı. Hafif raylı sistem çalışanları arasında örgütlü olan Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması dolayısıyla 22 Ekim günü saat 05.00'te greve çıkacaklarını bildirdi.

'TALEPLER KARŞILANMALI'

Olası grev hakkında Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Çeşitli istişarelerle işçilerin taleplerinin karşılanması gerekiyor. Yoksa İzmirli hemşerilerimizi karanlık günler bekliyor" derken İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili ve Ulaşım Komisyonu üyesi Selahattin Şahin, olası bir grev durumunda İzmir'in ulaşım sisteminin çökebileceğini söyledi.

"İZMİR'İ KARANLIK GÜNLER BEKLİYOR"

İZMİR'DE metro ve tramvayda gerçekleşecek olası bir grevde vatandaşların yaşayacağı mağduriyetin sözlerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir'in en önemli ulaşım ağlarında bir grev söz konusuyken, Başkan Tunç Soyer ve ekibi yurtdışı seyahati planlayacağına sorunun çözüme kavuşması için çaba göstermelidir. Çeşitli istiarelerle işçilerin taleplerinin karşılanması gerekiyor. Yoksa İzmirli hemşerilerimizi karanlık günler bekliyor" diye konuştu.

"TALEP VE BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI GEREKİYOR"

İZMİR'DE raylı sistemlerin ulaşımdaki payının neredeyse yüzde 40 olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili ve Ulaşım Komisyonu üyesi Selahattin Şahin, yaşanacak olası bir grev durumunda İzmir'in ulaşım sisteminin çökebileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in konu ile bir an önce ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "Arkadaşların talep ve beklentilerinin karşılanması gerekiyor. İnsanlar orada mücadele ediyorlar. Grev yapmak ve işi durdurmak istemiyorlar ama buna zorlanıyorlar. Bu grevin yapılması durumunda İzmirli mağdur olur" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR