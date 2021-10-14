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İzmir ve Aydın'ın için şiddetli yağış uyarısı

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağışların, Çanakkale ile yarın öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

İzmir ve Aydın’ın için şiddetli yağış uyarısı
AA

14.10.2021, 19:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Çanakkale ile yarın öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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