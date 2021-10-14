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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir ve Aydın'a uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den İzmir ve Aydın'a uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yarın şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den İzmir ve Aydın’a uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
AA

14.10.2021, 14:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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