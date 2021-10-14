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Haberler İzmir Okul yıkıldı veliler ikiye bölündü

Okul yıkıldı veliler ikiye bölündü

Okulun 1 ve 2’inci sınıf öğrencileri Uluğbey İlkokulu’na, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri de İlkkurşun İlkokulu’na gidiyor.

Okul yıkıldı veliler ikiye bölündü

14.10.2021

İZMİR'DE Karabağlar İyiburnaz İlkokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yaklaşık 1,5 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler de evlerine 1,5-2 kilometre uzaklıkta ve iki zıt yönde bulunan Uluğbey ile İlkkurşun ilkokullarına gönderildi. İki çocuğu olan ve çocuğunun biri Uluğbey'e, bir diğeri de İlkkurşun İlkokulu'na giden öğrenci velileri, ne yapacaklarını şaşırdı. Çocuklardan birini mecburen servise yazdırmak zorunda kaldıklarını, bu durumdan haberdar olan bazı servisçilerin de fırsatçılık yaparak fazla para istediğini iddia eden veliler, "Yıkılan okul arazimizde bir an önce inşaatın başlamasını istiyoruz, mağduruz" dedi.

■ METİN BURMALI

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