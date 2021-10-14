Reçeteli uyuşturucu çetesi çökertildi

İzmir'de uyuşturucu ile mücadele için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ortak düğmeye bastı. İzmir polisi son bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda ise aralarında 2 doktor, 7 eczacı, 11 eczane çalışanı (kalfa), 6 torbacı olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. 8 ilçede şüphelilere ait eczanelerde, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri 3,5 ay boyunca takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla harekete geçen ekipler, Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

GENÇLERİ zehirleyenlere karşı amansız mücadele başlattıklarını belirten jandarma yetkilileri gençleri kurtarmak için bir gramın bile peşini bırakmayacaklarını ve gece gündüz demeden mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

GÖZALTINA alınan iki doktordan birinin ortepedi uzmanı, diğerinin de pratisyen hekim olarak özel muayenehanelerinde hastalara usulsüz reçete yazdıkları ve bu ilaçları anlaşmalı çalıştıkları eczanelerle torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerinden elde ettikleri öğrenildi.

FATİH ŞENDİL