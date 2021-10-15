Adliye saldırısının mühimmatını tatlı kutusunda getirmiş

İZMİR Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda, bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Delil Hıso ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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