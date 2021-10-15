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Haberler İzmir Elif bebeğin ağabeyi ‘Yüreklere Umut’ oldu

Elif bebeğin ağabeyi ‘Yüreklere Umut’ oldu

Elif bebeğin ağabeyi ‘Yüreklere Umut’ oldu

15.10.2021

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılarak depremin simge isimlerinden biri haline gelen 3 yaşındaki Elif Perinçek'in aynı felakette ölen ağabeyi Umut'un anısı, kurulan vakıfla yaşatılıyor.

7 yaşında hayata veda eden Umut Perinçek'in adını yaşatmak için kurulan "Yüreklere Umut Vakfı" örnek işlere imza atıyor. Vakıf, Türkiye'nin birçok okulunda ana sınıfı, kütüphane, laboratuvar hizmete açarak çocukların yaşamına dokunuyor.

"TEK MAĞDUR DEĞİLİZ"
Felaketin ardından gelen bireysel yardım ve destek önerisini kabul etmeyen aile, gönüllülerle birlikte Yüreklere Umut Vakfı'nı (YUVA) kurdu. Vakıf, İzmir'in Menderes, Bayraklı ve Urla ilçeleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesi ile Şanlıurfa'daki bazı okullarda kütüphane, laboratuvar ve ana sınıflarını hizmete açtı. Baba Oğuz Perinçek, "Tek mağdur Perinçek ailesi ya da depremzedeler değil aslında, mağduriyet her yerde. Önemli olan onlara ulaşabilmek bir nebze de olsa yaralarına merhem olabilmek. Umut gelecektir, inançtır, özlemdir. Umut bundan sonra YUVA sayesinde gülen, mutlu olan her çocukta can bulacak" dedi.

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