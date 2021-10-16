5 günde 3 cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz pazar ve pazartesi günleri art arda işlenen iki cinayetin ardından önceki gece yarısı yine sokak ortasında pompalı dehşeti yaşandı. K.D. tarafından vurulan Hamdi Amasya (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Amasya'yı vuran cinayet zanlısı K.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

REDDEDİLİNCE 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

İlk cinayet olayı geçtiğimiz pazar günü saat 11.00 sıralarında Buca Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, iddiaya göre Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında sevgili olmasını kabul etmediği için tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı biri boynuna ikisi göğüs ve koltuk altı olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ayeş daha sonra bıçağı kendi boğazına sapladı. İlkay Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

İkinci cinayet 11 Ekim 2021 günü yine Buca'da yaşandı. 20 gün önce baba olarak kucağına evladını alan Mahsun Aslan (30), Yakup ve Alişan Fidan isimli kardeşler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakup Fidan, olaydan iki saat sonra yakalanırken, diğer suç ortağı kardeşi Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi serbest bırakıldı.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

ÜÇÜNCÜ cinayet ise önceki akşam saat 19.45 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/14 sokakta meydana geldi. Hamdi Amasya ile K.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, K.D. yanındaki av tüfeği ile Amasya'ya ateş açtı. Amasya başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, şüpheli K.D. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Amasya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.D. ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

FATİH ŞENDİL