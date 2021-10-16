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Haberler İzmir Kamyonun altında kalan orman görevlisi can verdi

Kamyonun altında kalan orman görevlisi can verdi

Kamyonun altında kalan orman görevlisi can verdi

16.10.2021

İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü Menemen Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru Yusuf Güneş, ormanda tomrukların taşınması sırasında freni boşalan kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf Güneş'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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