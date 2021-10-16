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Haberler İzmir Turistik köyün çamları birer birer kuruyor

Turistik köyün çamları birer birer kuruyor

Turistik köyün çamları birer birer kuruyor

16.10.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, adını gastronomi turizmi ile duyuran Kaplan köyünde on yıllardır yeşil olan bazı çam ağaçları kurumaya başladı. Köylüler, "Ağaçlarımız sebepsiz şekilde kuruyor. Hastalık ağaçtan ağaca bulaşabiliyor. Kendi imkanlarımızla nedenini araştırmamıza rağmen bulamadık. Atalarımızın diktiği olgun ve sağlıklı çamların kuruması bizleri çok üzüyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.

■ NADİR UYSAL

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