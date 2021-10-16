TURKOVAC gönüllüsüne 6 ay boyunca takip

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Tuna Demirdal, TURKOVAC gönüllülerinin 6 ay boyunca takip edileceğini söyledi. Demirdal, "Aşının yapıldığı ilk gün 'sıfırıncı gün' olarak adlandırdığımız günde, antikor düzeyini ölçüyoruz. Daha sonra belli periyotlarda 4 kez daha antikor düzeyi kontrol ediliyor. Bu durum gönüllümüzün de lehine bir durum. Koruyucu antikorlarına düzenli aralıklarla bakılmış olacak" dedi.

GEBELİKTE KOVİD-19 AŞISI İHMAL EDİLMEMELİ

ÖZEL Sağlık Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hakan Kadirağa, pandemi sürecinde gebelerin ve emziren annelerin mümkün olduğunca aşılanması gerektiğini söyledi. Dünya genelindeki doğum uzmanlarının da ortak görüşünün bu yönde olduğunu söyleyen Kadirağa, enfekte olan gebelerin yaşadığı komplikasyonların aşı olan gebe kadınlardan çok daha fazla ve tehlikeli boyutta olduğunu vurguladı.