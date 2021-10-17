Kırık gitar nerede?

İstanbul'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek yaşamını yitiren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in telefonundaki detaylar, ölümündeki şüpheleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Otel odasında birlikte kaldığı sevgilisi Timuçin Bayhan'ın genç kıza WhatsApp üzerinden "Gitarımı getireyim mi?" diye sorduğu ortaya çıkarken, genç kızın cansız bedeninin yanında gitar sapının bulunması dikkat çekti.

Öte yandan polisin otel odasında yaptığı incelemede kırık ve sapı olmayan gitar bulamaması ise şüpheleri daha da arttırdı. Kızının ölümü ile ilgili pek çok soru işareti olduğunu belirten baba Köker, otele de dava açacağını söyledi.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Köker'in denize düşüp kaybolduğu iddia edilen ve aylar sonra ortaya çıkan telefonundaki detaylar, ölümündeki cinayet şüphesini güçlendirmeye devam ediyor. Acılı baba Abdullah Köker, geçtiğimiz ay kızının denize düştüğü iddia edilen ve kayıp oldğu polis tutunaklarına geçen o kırmızı telefonu bulup polise teslim etmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerini arayıp kızının cep telefonunu teslim eden baba ilginç bir detayı da sadece Yeni Asır'la paylaştı. Abdullah Köker, "Kızım İzmir'den kalkıp İstanbul'a gitti. O adam 'Gitarımı da alıp geleyim mi?' diyor. O da 'Tamam. Al, gel' diyor. Tuhaflık bundan sonra başlıyor. Gitarın sapı aşağıda ama gövdesi nerede bilinmiyor. Bu gitarla kızıma vurdu mu, vurmadı mı bilmiyorum. Ama ortada gitarın gövdesi yok" dedi.

"SAMİMİYETİNE ASLA İNANMIYORUM"

ABDULLAH Köker, "Kayıp gitarla ilgili soruların cevabı netleşmeden bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi. Kızının ölümünün ardından kafasındaki soruları tek tek kaleme alan Köker, "Israrla kızım intihar etmedi dedim ve kayıp telefonun bulunması beni haklı çıkardı. Kızımın otelde birlikte kaldığı o adamın da samimiyetine asla inanmıyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL