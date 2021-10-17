Tire CHP’deki kavga büyüyor

Sosyal medyada yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaştığı için görevden alınan Hakan Şenoyar'ın yerine Şenol Sardoğa'nın atanmasına eski ilçe başkanı Hidayet Petin sert tepki gösterdi.

YENİ TARTIŞMA KONUSU

Petin, "Belediye başkanlığı seçimlerinde Tayfur Çiçek'le beraber DSP'yi kurarak CHP genel merkezinin aldığı kararı tanımayan, CHP'nin oylarını bölmeye çalışan Şenol Sardoğan'ın Tire CHP'ye başkan atanmasını uygun bulmuyorum" dedi. İlçede kurulması planlanan madenocağına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dikkat çekmek için yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşarak şimşekleri üzerine çeken ve il yönetimi tarafından görevden alınan Hakan Şenoyar'ın yerine atanan eski ilçe başkanlarından Şenol Sardoğa, ilçede yeni tartışma konusu oldu.

Alınan bu karara partinin eski ilçe başkanı Hidayet Petin'den tepki geldi. Sardoğan'ın ilçe başkanlığına atanmasını eleştiren Petin, "2019 yerel seçimlerinde CHP'nin aday göstermediği Tayfur Çiçek'le beraber ilçede DSP'yi kurarak, genel merkezin aldığı kararı tanımayan ve CHP'nin oylarını bölmeye çalışan Şenol Sardoğan'ın Tire CHP'ye başkan atanmasını kesinlikle uygun bulmuyorum" diye konuştu.

'HİÇ DERS ALMAMIŞLAR'

Petin, açıklamasında Hakan Şenoyar'ın Tire Kartal dağında açılması planlanan mermer ocağına karşı sosyal medyada dikkat çekme şeklini onaylamadığını da kaydetti. Ancak bunun Şenoyar'ın mermer ocağına karşı verdiği mücadelede haksız olduğunu göstermediğini de dile getiren Petin, "Yöre halkı ve CHP örgütü arkasındadır. Yerel seçimler öncesi oyları bölmek için DSP'yi kuran ve yaklaşık 4 bin oy alarak milletimizin verdiği dersi almayan Tayfur Çiçek ve ekip başı Şenol Sardoğan'ın CHP'de görevi kabul etmesi etik değildir" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL